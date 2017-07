Dieser Norm legt allgemeine Sicherheitsanforderungen an industrielle Anlagen oder Betriebsmittel für Elektroerwärmung (EH) und zur Elektrowärme zugehörige Bearbeitungstechnik sowie für die elektromagnetische Bearbeitung von Materialien (EPM) fest.

Sie richtet sich hauptsächlich an Hersteller, die auftragsbezogen gefertigte Betriebsmittel auf der Basis eines Projektes bauen. Der Hersteller verpflichtet sich das Betriebsmittel durch ausreichende Risikominderung sicher zu machen. Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, die Exposition des Bedieners in Übereinstimmung mit den Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen ...

