Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit Gewinnen auf relativ breiter Front gestartet, wobei sich die Avancen insgesamt aber in Grenzen halten. Der Leitindex SMI steuert nun wieder Kurs Richtung 9'000 Punkte, unter die er in den vergangenen Tagen unter anderem aufgrund des starken Zinsanstiegs gerutscht war. Schub geben neben einigen Zyklikern erneut die Grossbankenwerte. Damit hält auch hierzulande eine risikofreudige Investorenstimmung Einzug, nachdem bereits die wichtigsten Aktienmärkte Asiens zu Wochenbeginn zulegen konnten. Frischen Wind brachten am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten, die auch an der Wall Street zu Kursanstiegen geführt hatten.

Die insgesamt verhaltene Kursentwicklung der Vorwoche könne somit als Verschnaufpause des Marktes interpretiert werden, der sich seit Jahresbeginn recht deutlich nach oben bewegt habe, hiess es im Handel. Die Börsenampeln stünden weiter auf grün. Mit der anlaufenden Quartalsberichtssaison rücken nun die Unternehmensergebnisse in den Fokus, nachdem zuvor Notenbanken den Ton angegeben hatten. Die Konjunkturindikatoren lassen dabei auf eine solide Gewinnentwicklung der Unternehmen hoffen.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 09.30 Uhr 0,37% auf 8'915,82 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt 0,36% auf 1'418,24 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,34% auf 10'144,34. ...

