The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS0863524277 ABU DHABI NAT.E.12/23REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1107562594 STAND. CHART. 14/19 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1346651737 STAND. CHART. 16/21 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1452359521 OLAM INTL 16/UND. MTN FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1526108235 BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1527305608 CHINA MINSHENG BKG 16-UND BD02 BON USD N

CA XFRA XS1565166789 DIB SUKUK 17/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1633950453 LONGFOR PPTS 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1637096519 SHANGH.P.D.BK(HK)17/20FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1637096600 SHANGH.P.D.BK(HK)17/22FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1637846616 HINDUSTAN PETR. 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1640676885 FANTAS.HLDG GRP 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1645518496 ANNINGTON FDG. 17/25 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1645518652 ANNINGTON FDG. 17/29 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1645518736 ANNINGTON FDG. 17/34 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1645518819 ANNINGTON FDG. 17/47 MTN BD02 BON GBP N

CA 0AQA XFRA XS1645519031 ANNINGTON FDG. 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1645698611 EUR. BK REC.DEV.17/18 MTN BD02 BON RUB N

CA XFRA XS1645722262 ATLANTIA 17/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1646352010 B.N.G. 17/20 FLR MTN REGS BD02 BON USD N

CA ZRE XFRA CH0042615283 ZUR ROSE GROUP AG SF5,75 EQ00 EQU EUR Y

CA 3WB XFRA HU0000120720 WABERERS INTL PLC EO-,35 EQ00 EQU EUR N

CA BIRG XFRA IE00BD1RP616 BK OF IRELD GRP EO 1 EQ00 EQU EUR Y