The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000LB0MA79 LBBW DAI SYNT STZ 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0MAJ9 LBBW GEEC SYNTHIA 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB06G77 LBBW VOW3 BOAP 16/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0KXM9 LBBW DAI SYNT STZ 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0MSV6 LBBW CS SYNTHIA 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0YBR5 LBBW MUV2 BOA CALL 14/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA US912796LK31 US TREASURY BILL 07/13/17 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0518045033 EUR. BK REC.DEV. 10/17MTN BD01 BON BRL N

CA XFRA DE000LB0KWS8 LBBW DAI SYNT STZ 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0KXC0 LBBW RWE SYNT STZ 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0LKS1 LBBW DAI SYNT STZ 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0LKT9 LBBW VOW3 SYNTHIA 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0MA95 LBBW DAI SYNT STZ 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0MAH3 LBBW LHA SOLVEO 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0MS79 LBBW DAI SYNT STZ 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0MS87 LBBW LHA SOLVEO 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0MS95 LBBW DBK SYNTHIA 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0MST0 LBBW DAI SYNT STZ 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0MSU8 LBBW LHA SYNTH STZ 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0804218856 MITSUBISHI CORP. 12/17 BD02 BON USD N

CA 3BCA XFRA BE0933072291 BARRY CALLEBAUT SVCS07/17 BD03 BON EUR N

CA 2WP XFRA US98159G1076 WORLD POINT TERMINALS UTS EQ00 EQU EUR N