The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A12T8T7 AAREAL BANK MTN S.255 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1R0196 WI BANK HESS IS.17/37 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CB0F4X7 COBA FESTZINSANL.S.IHS377 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UA55 DZ BANK IS.A771 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWG5 DEKA MTN SERIE 7528 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0K8Q4 DEKA STUFENZINS ANL 17/20 BD01 BON EUR N

CA XFRA US00206RDA77 AT + T 2021 BD01 BON USD N

CA XFRA US03027XAB64 AMERN TWR 13/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US075887BA64 BECTON,DICKINS. 11/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US10112RAU86 BOSTON PROP. 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA US12543DAY67 CHS/COMM.HEALTH SYS 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA US14042RBT77 CAP.ONE N.A. 2021 BD01 BON USD N

CA XFRA US156700AR77 CENTURYLINK INC. 2021 S.S BD01 BON USD N

CA XFRA US156700AS50 CENTURYLINK INC.12/22 S.T BD01 BON USD N

CA XFRA US21036PAL22 CONST.BRANDS 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA USD85455AB56 UNITYM.NRW/HE.12/23 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USN54468AF52 MARFRIG HOLD.EU. 16/23 BD01 BON USD N

CA XFRA USP1507SAC19 GR.FI.SANTANDER MEX.12/22 BD01 BON USD N

CA G71A XFRA USP16259AH99 GRUP.FI.BBVA 12/22 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USP2205JAH34 CENCOSUD 12/23 REG.S BD01 BON USD N

CA XFRA USU75888AC81 RELIANCE HLDG USA 12/22 BD01 BON USD N

CA XFRA USU9221AAS79 VERIZON COMM 17/22 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USY7138AAA89 PT PERTAMINA 11/21 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US21685WDF14 RABOBK NED.(UTR.BR.)12/22 BD02 BON USD N