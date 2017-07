FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AAM XFRA BMG5800U1071 MAN WAH HLDGS (NEW)HD-,40 0.016 EUR

6C4 XFRA BG1100046066 CHIMIMPORT JSC BW 1 0.028 EUR

PNEG XFRA DE000A12UMG0 PNE WIND AG WA 14/19 0.031 EUR

SMWN XFRA DE000A1RFMZ1 SM WIRTSCHAFTSBER.NA.O.N. 0.060 EUR

HBH XFRA DE0006083405 HORNBACH HOLD.ST O.N. 1.500 EUR

MF7G XFRA US58517T2096 MEGAFON PJSC RL -,10 0.499 EUR

MHSE XFRA US5838405091 MECHEL PFD ADRS 1/2/RL 10 0.064 EUR

GLC XFRA US37637Q1058 GLACIER BANCORP DL-,01 0.184 EUR

AW6 XFRA CH0121032772 ALLIED WORLD ASS.SF 4,10 4.378 EUR

T4XA XFRA FR0012833077 TOUAX 15/20 CV 0.540 EUR

ELFD XFRA DE000ETFL490 DEKA EUROZ.R.P.1-10 U.ETF 1.640 EUR

ZMM XFRA FR0013153541 MAISONS DU MONDE EO 3,24 0.310 EUR