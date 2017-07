FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EL49 XETR DE000ETFL375 DK IBOXX EO LIQ.CORP.DIV. 0.330 EUR

ELFD XETR DE000ETFL490 DEKA EUROZ.R.P.1-10 U.ETF 1.640 EUR

HBH XETR DE0006083405 HORNBACH HOLD.ST O.N. 1.500 EUR

EL4X XETR DE000ETFL235 DK DAXPLUS MAX.DIVIDEND 4.880 EUR

SMWN XETR DE000A1RFMZ1 SM WIRTSCHAFTSBER.NA.O.N. 0.060 EUR

EFQ2 XETR DE000ETFL425 DK DB EUROGOV FRANCE 1.570 EUR

EL4Q XETR DE000ETFL169 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.10+ 1.010 EUR

EL4P XETR DE000ETFL151 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.7-10 0.690 EUR

EL4N XETR DE000ETFL144 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7 0.740 EUR

EL4M XETR DE000ETFL136 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.3-5 0.790 EUR

EL4L XETR DE000ETFL128 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3 0.400 EUR

EL4K XETR DE000ETFL110 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-10 0.500 EUR

DR0 XETR DE000A0XYG76 DEUTSCHE ROHSTOFF AG 0.600 EUR

EL4W XETR DE000ETFL227 DK DB EUROG.GER.MONEYM. 0.420 EUR

EL4U XETR DE000ETFL201 DK DB EUROG.GERMANY 5-10 0.420 EUR

EL4T XETR DE000ETFL193 DK DB EUROG.GERMANY 3-5 0.320 EUR

EL4S XETR DE000ETFL185 DK DB EUROG.GERMANY 1-3 0.360 EUR

EL4R XETR DE000ETFL177 DK DB EUROG.GERMANY 0.410 EUR

SCE XETR DE0005156236 SCHWEIZER ELECTR. NA O.N. 0.650 EUR

H5E XETR DE000A0EQ578 HELMA EIGENHEIMBAU AG 1.100 EUR

EFQ8 XETR DE000ETFL383 DK IBOXX EO L.NON-FI.DIV. 0.310 EUR