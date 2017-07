FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MT9 XFRA US5730751089 MARTEN TRANSP.LTD DL-,01

PJM XFRA ID1000068703 PT BUMI RES. RP 500

GLJ XFRA DE000A161N30 GRENKE AG NA O.N.

OSQ XFRA GRS091103002 METKA IND.-CON.NA EO 0,32

2WP XFRA US98159G1076 WORLD POINT TERMINALS UTS

55C XFRA US14141X1081 CARDCONNECT DL-,0001