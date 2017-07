Wien - Nach einer relativ ruhigen letzten Woche startet Ende dieser Woche in den USA wieder die Berichtssaison in den USA, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Unter den Ersten seien wie immer die großen US-Banken (unter anderem Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V) und J.P.

Den vollständigen Artikel lesen ...