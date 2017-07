Düsseldorf - Auf diesen einfachen Nenner lässt sich die charttechnische Ausgangslage der 10-jährigen Rendite in Deutschland zusammenfassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Doch der Reihe nach: Seit November vergangenen Jahres habe die Rendite in einer seitlichen Schiebezone zwischen 0,15% und 0,50% verharrt. Dank des neuen Verlaufshochs bei 0,58% sei die beschriebene Tradingrange nun nach oben aufgelöst worden. Für einen nachhaltigen Ausbruch auf der Oberseite würden dabei die Auflösung der im Verlauf des RSI bestehenden Korrekturflagge sowie das jüngste Einstiegssignal seitens des MACD sprechen. Unter dem Strich gewinne damit die untere Zinswende weiter an Konturen, sodass als nächstes die wichtige Widerstandszone aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 0,69%) sowie dem langfristigen Basisabwärtstrend seit Sommer 2008 (akt. bei 0,77%) wieder ins Blickfeld rücken würden.

