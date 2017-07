Düsseldorf - Die Inflation ist in der Volksrepublik China im Juni geringer ausgefallen als vorher erwartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Wie jetzt mitgeteilt worden sei, seien die allgemeinen Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um nur 1,5% gestiegen. Verantwortlich für den niedrigen Preisdruck seien geringere Ausgaben für Nahrungsmittel, vor allem für Schweinefleisch gewesen. Die zuletzt jedoch anziehende Teuerung für Gemüse werde in den kommenden Monaten jedoch wieder zu einem generell zunehmenden Preisdruck beitragen. Dazu würden voraussichtlich noch die Auswirkungen einer Belebung der Aktivitäten im Verarbeitenden Gewerbe kommen. Insgesamt würden auf die Verbraucher vermutlich Preissteigerungen in einer Bandbreite von 2% bis 3% in der Jahresrate zukommen. (10.07.2017/alc/a/a)

