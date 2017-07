Frankfurt - Anhaltende Spekulationen auf eine baldige Straffung der EZB-Geldpolitik setzten den Rentenmärkten in der vergangenen Woche zu, so die Analysten der Helaba.Umfangreiche Emissionen in Spanien und Frankreich, die überdies teilweise schleppend verlaufen seien, hätten zusätzlich angebotsbedingten Druck ausgeübt. Auch in dieser Woche würden diverse Auktionen stattfinden. Mit voraussichtlich ca. 14 Mrd. EUR falle das EWU-Angebot aber geringer aus als zuletzt.

Den vollständigen Artikel lesen ...