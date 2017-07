Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, ist am Freitag ins Rutschen geraten. Die Aktie sackte im Tagestief bis fast 34,00 Euro ab. Per Handelsschluss notierte der Titel um 1,34% bei 34,50 Euro tiefer. ...

