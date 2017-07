Pirna (ots) - Die Redaktion der bekannten Fachzeitschrift "MOTOR & MASCHINE" nahm sich in ihrer Ausgabe 02/2017 den digitalen Inverter Stromerzeuger DQ-3600E aus dem Hause DENQBAR im Zuge eines anspruchsvollen Praxistests zur Brust.



Dabei konnte der mobile Stromgenerator unter anderem durch seine enorme Power - die Spitzenleistung beträgt 3,6 kW - überzeugen, da sich durch diese Leistungsfähigkeit vielseitige Einsatzmöglichkeiten ergeben.



Weiterhin punktete das Kraftpaket durch seine kompakten Maße sowie den kugelgelagerten Rollen, sodass sich der Transport angenehm unkompliziert gestaltet. So steht mobiler Strom überall dort zur Verfügung, wo sonst keiner Strom hat. Und das auch noch in Netztstromqualität, sodass sich spannungssensible Geräte (z.B. Fernseher, Musikanlagen und Computer) ohne Sorgen vor Beschädigungen betreiben lassen.



Im Verlauf des Tests konnte das Profigerät, das in der absoluten Spitzenliga der mobilen Stromerzeugung mitspielt, mit weiteren Features auftrumpfen: So hoben die Testredakteure insbesondere das hervorragende Startverhalten per Zündschlüssel, das ruhige Laufverhalten sowie das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis lobend hervor. So war es nur folgerichtig, dass der DQ-3600E mit stolzgeschwellter Brust und der Spitzennote 1,2 wieder die Heimreise antrat.



Über die DENQBAR GmbH



Im Jahr 2004 mit einem Online-Handel gestartet, ist die DENQBAR GmbH heute auf vielen Plattformen und seit 2007 mit dem eigenen Online-Shop präsent. Durch innovative sowie preisgünstige - vor allem aber hochwertige Produkte -hat sich die DENQBAR GmbH einen repräsentativen Namen erarbeitet. Heute zählt die Firma mit ihren über 300.000 zufriedenen Kunden zu den Vorreitern im Bereich der digitalen Inverter Stromerzeuger und der Verdichtungsmaschinerie.



DENQBAR - So wird's was! www.denqbar.com



