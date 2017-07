In dieser Woche könnte es bei ThyssenKrupp eine Lösung für die angeschlagene Stahlsparte geben. Nach wie vor erwirtschaftet der Konzern in diesem Bereich nicht einmal die Kapitalkosten. Da die Risiken in der Branche weiter steigen, steht eine Trennung vom traditionsreichen Stahl wohl bevor.

