Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Konjunkturbarometer der Investmentberatung Sentix hat im Juli leicht nachgegeben. "Der Zenit scheint überschritten", urteilte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage sank um 1,7 auf 37,5 Punkte. Der Lageindex gab um 1,3 auf 65,5 Zähler nach, der Erwartungsindex um 2,0 auf 12,5 Punkte. "Die deutsche Konjunktur läuft sehr gut", sagte Hübner. Dennoch gebe es Grund für leichte Sorgen. Denn der zweite Rückgang der Erwartungswerte in Folge nähre den Eindruck, dass es wohl nicht mehr besser werden könne.

Der Konjunkturindex für die Eurozone stagnierte nahezu. Zuletzt habe die Furcht der Anleger vor einer Zinswende in der Eurozone das Marktgeschehen bestimmt, merkte Hübner an. "Schon seit einigen Monaten steht für die Anleger fest, dass die EZB ihren expansiven Kurs verlassen muss. In frühen Zeiten wäre schon längst der Zinserhöhungspfad beschritten worden, wenn die Konjunkturindizes ähnlich stark waren." Es sei eine verständliche, aber verfrühte Zinswendediskussion, weil die Inflationserwartungen eher nach unten als nach oben zeigten.

"Vor diesem Hintergrund wäre es keine Überraschung, wenn Mario Draghi auf der nächsten EZB-Sitzung eher die Anleger davor warnen dürfte, sich in ihrer Beurteilung über die Geschwindigkeit der geldpolitischen Wende, nicht der Richtung an sich, zu sicher zu sein", urteilte Hübner.

Die Situation in den USA bleibt nach Meinung von Sentix angeschlagen. Von der Euphorie der Anleger nach der Wahl des US-Präsidenten Donald Trump sei nichts mehr übrig, meinte Hübner. Die Lagebeurteilung fällt auf den tiefsten Stand seit Oktober 2016, also vor der Wahl, zurück. Und die Erwartungen sinken sogar auf das tiefste Niveau seit März 2016. In beiden Fällen handelt es sich um den vierten Rückgang in Folge.

"Mit Twitter-Nachrichten alleine ist es damit für den US-Präsidenten nicht mehr getan. Er muss nun langsam konkret liefern, will er nicht eine ernsthafte Konjunkturabkühlung riskieren", resümierte Hübner.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2017 04:30 ET (08:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.