Erst passiert wochenlang rein gar nichts, dann steigt die Commerzbank-Aktie (ISIN DE000CBK1001) in nur zwei Wochen um 20 Prozent. Das mag die Aktionäre erfreuen, sicher. Aber die Frage muss erlaubt sein, woher diese plötzliche Begeisterung kommt. Denn eigentlich fehlt es diesem Anstieg an Substanz. Was zuletzt auch die Analysten von "Independent Research" so sahen, die zwar ihr Kursziel am Donnerstag auf 9,50 Euro anhoben, die Empfehlung aber bei "verkaufen" beließen. Logisch, immerhin notiert die Aktie auf einmal weit über diesem Kursniveau.

Zwei Aspekte waren es, die diese Käufe auslösten: Zum einen die Bemerkung des Privatkunden-Vorstands, er könne sich die Eröffnung von 100 neuen Filialen vorstellen. Was einige gleich als Fakt interpretierten und das Wort "vorstellen" vom Tisch wischten. Und die angeblich von Mario Draghi zwischen ...

