Mit ihren Fantasy- und Liebesromanen landet die Autorin Jennifer L. Armentrout regelmäßig weltweit in den Bestsellerlisten. Kein Wunder, lieben doch sowohl Jugendliche, als auch Erwachsene die Geschichten der Amerikanerin, die nach dem Schreiben übrigens am liebsten Zombie-Filme guckt. Mit "Erwachen des Lichts" ist nun der Auftakt zu ihrer neuen Fantasy-Serie erschienen - ganz ohne Zombies natürlich, aber dafür von der ersten bis zur letzten Sekunde mit jeder Menge Action und Romantik. Jessica Martin verrät Ihnen mehr dazu in unserem Audible-Hörbuch-Tipp der Woche.



Sprecherin: Josie studiert Psychologie, hat eine ziemlich übergeschnappte Mutter und einen unbekannten Vater, über den sie absolut nichts weiß. Das ändert sich jedoch, als eines Tages plötzlich ein gut aussehender, mysteriöser junger Mann mit goldenen Augen vor Josie steht und sie anspricht:



O-Ton 1 (Erwachen des Lichts, 30 Sek.): Der irre heiße Typ reckte mir die Hand entgegen. "Mein Name ist Seth. Ich bin ein Apollyon." Ich öffnete den Mund, klappte ihn zu und machte ihn wieder auf: "Du bist ein Pollyon?" "Apollyon", verbesserte Seth oder wie immer er sich nannte. "Und du, Josie, bist etwas, das schon lange nicht mehr da gewesen ist." "Bin ich?" Ich quietschte regelrecht. "Jepp!"



Sprecherin: Was für eine selten blöde Anmache, denkt Josie im ersten Moment. Doch Seth scheint es ernst zu meinen. Kurz darauf behauptet er, sie sei eine Halbgöttin und er kenne auch ihren Vater:



O-Ton 2 (Erwachen des Lichts, 28 Sek.): "Dein Vater ist Apollo. Daher bist du tatsächlich eine Halbgöttin." "Aber ich bin nichts Besonderes", sagte ich. "Ich meine, Halbgötter haben doch Kräfte, oder? Ich weiß noch, dass ich von Herkules und ein paar anderen gelesen habe: Sie waren super stark. Ich dagegen kann nicht mal eine Meile joggen, ohne dass mir die Luft ausgeht oder ich einen Krampf im Bein bekomme." "Deine Fähigkeiten wurden bei deiner Geburt blockiert..."



Sprecherin: Nun soll Josie die Blockierung ihrer Fähigkeiten aufheben. Seth fordert von ihr, ihre versteckten Kräfte zu nutzen, um ihren Vater und die anderen Götter des Olymps zu beschützen. Denn die würden gerade von bösen Riesen, sogenannten Titanen, bedroht...



O-Ton 3 (Erwachen des Lichts, 23 Sek.): "Ähm, ich soll...soll was tun: einen Titanen zurück in die Hölle schicken? Oh mein Gott, du bist so ätzend", murmelte ich. "Was ist dein Job? Ich meine, warum bist du bei mir? Du bist mein Babysitter, stimmts?" "Ich bevorzuge den Ausdruck 'Wächter' gegenüber Babysitter. Ich bin dafür zuständig, dass du am Leben bleibst."



Sprecherin: Damit kann Seth Josie tatsächlich überzeugen. Von nun an kämpfen die beiden gemeinsam gegen die entfesselten Mächte der Unterwelt - allerdings ohne zu ahnen, wie gefährlich das noch für sie werden wird ... "Erwachen des Lichts" von Jennifer L. Armentrout gibt es ab sofort bei Audible als digitales Hörbuch zum Download. Gelesen wird das Abenteuer, das für seine Hörer natürlich auch eine Portion knisternder, verbotener Liebe bereithält von Merete Brettschneider und Jacob Weigert.



Abmoderationsvorschlag:



"Erwachen des Lichts" ist der erste Teil der neuen Fantasyserie "Götterleuchten" von Jennifer L. Armentrout. Mehr dazu finden Sie auch im Internet unter audible.de/tipp.



