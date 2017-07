FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 4000 (3900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ASOS PRICE TARGET TO 6800 (6500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 665 (730) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 925 (920) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RELX PRICE TARGET TO 1710 (1738) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 650 (730) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 740 (617) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DIAGEO TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 2215 (2100) PENCE - GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS TARGET TO 4370 (4100) PENCE - 'CONV. BUY LIST' - GOLDMAN RAISES ROLLS ROYCE TARGET TO 1180 (1037) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4050 (3195) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN REINITIATES RECKITT BENCKISER WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 8130 PENCE - HSBC RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 345 (330) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES JUPITER FUND TARGET TO 495 (480) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 170 (165) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES RENTOKIL INITIAL TARGET TO 300 (270) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SCHRODERS TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR P.') - TARGET 3400 (3300) PENCE - SOCGEN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3400 (3200) PENCE - 'BUY'



