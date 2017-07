Köln - CMS begleitet Seafort beim Verkauf von Anteilen an der Avedo Gruppe an Ströer - Aktiennews Gemeinsam mit dem Management verkauft die Beteiligungsgesellschaft Seafort Advisors 75 Prozent der Avedo-Gruppe an das digitale Multi-Channel-Medienhaus Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF), so CMS Hasche Sigle in einer aktuellen Pressemitteilung.

