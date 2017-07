Düsseldorf - Die deutsche Industrieproduktion legte im Mai überraschend kräftig um 1,2% gg. Vm. zu, was in einem Anstieg der Jahresrate von 2,6% auf 4,9% mündete und damit das stärkste Wachstum seit August 2011 darstellt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Nachdem zuletzt vor allen Dingen die Vorlaufindikatoren in Deutschland geglänzt hätten, sei dies ein erstes Zeichen, dass die reale Wirtschaft an Fahrt aufnehme.

