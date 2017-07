Düsseldorf - Die in der letzten Woche veröffentlichten Konjunkturdaten deuten auf eine weiter gedämpfte wirtschaftliche Aktivität in Großbritannien hin, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. So seien die Daten zur Industrieproduktion, der Bauaktivität und den Immobilienpreisen hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

