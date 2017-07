Es hat schon wieder geklappt: Die Aktie des Wirkstoff-Forschungsunternehmens Evotec (ISIN DE0005664809) hat zum x-ten Mal die 20-Tage-Linie auf Schlusskursbasis verteidigt, die Funktion dieses gleitenden Durchschnitts als Leitstrahl des Aufwärtstrends damit bestätigt - und sieht als Reaktion darauf heute wieder Käufe. Geht das denn wirklich so weiter? Man mag es ja gar nicht glauben, wie unverwüstlich das Bullen-Lager hier wirkt.

Der Vorteil ist, dass hier kaum jemand auf die Idee kommt, dagegenzuhalten, weil die Fundamentals schlicht passen. Schwarze Zahlen, Dynamik beim Wachstum, starke Partner und sehr zielgerichtet und überlegt wirkende Expansionspolitik, all das in einem Markt, wie er zukunftsträchtiger kaum sein könnte. Solange also da nichts anbrennt findet sich kein Argument, hier auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...