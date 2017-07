Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe Protect Last Minute (ISIN DE000PR8ETE8/ WKN PR8ETE) der BNP Paribas auf die Aktie von thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) vor.Beflügelt von einem guten Start in das Jahr 2017 und Großaufträgen aus Rüstungsprojekten, sowie etlichen Fusions- und Übernahmegerüchten habe sich der Kurs der thyssenkrupp-Aktie in den vergangenen Monaten erfreulich entwickelt. Neben dem günstigen Chartbild würden auch die positiven Fundamentalanalysen der Experten, die die Aktie mit Kurszielen von bis zu 33 Euro in den vergangenen Wochen mehrheitlich zum Kauf empfohlen hätten, für ein Investment als attraktiv erscheinen lassen.

