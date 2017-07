Wien - Die relevanten US-Konjunkturdaten der neuen Woche stehen quasi alle am Freitag an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Aus Sicht der meisten Marktteilnehmer die wichtigste Veröffentlichung dürften die Verbraucherpreiszahlen für Juni sein. Dem Glauben des Marktes nach könne oder werde die US-Notenbank FED ihre geldpolitische Normalisierung wegen des nur moderaten Preisauftriebs nicht wie angekündigt fortsetzen. Diese Spekulationen dürften am Freitag neue Nahrung bekommen. So dürften die Verbraucherpreise im letzten Monat saisonbereinigt nur um 0,1% p.m. angestiegen sein, was zu einem Rückgang der Vorjahresrate von 1,9% auf 1,7% führen sollte. Die Kernrate dürfte saisonbereinigt ebenfalls um 0,1% p.m. zugelegt haben, die Vorjahresrate erwarten wir unverändert bei 1,7%.

