Unterföhring (ots) - Vollgas-Quote für die "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand": Die erste Folge der neuen Reportagereihe bei kabel eins fährt starke 6,1 Prozent Marktanteil ein. Im Anschluss erzielt "Abenteuer Leben am Sonntag" sehr gute 6,2 Prozent Marktanteil (alle Angaben: 14-49 J.).



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSAT.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 10.07.2017 (vorläufig gewichtet: 09.07.2017)



