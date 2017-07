Im zweiten Quartal des Jahres ging es hauptsächlich um die Währungen in Europa, da die EZB die Statements deutlich angepasst hat und es Wahlen in Großbritannien gab. Im Juli hat sich der Fokus etwas in die USA verlagert, was auch in der kommenden Woche der Fall sein wird. Die kommende Entscheidung der Bank of Canada könnte ein sehr wichtiger Punkt für den kanadischen Dollar sein und der halbjährliche ...

