Japans Ministerpräsident Shinzo Abe will sein Kabinett umbauen, um aus einem Umfragetief herauszukommen. Eine Reihe von Skandalen und Affären einzelner Minister belastet die Regierungsarbeit.

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe will mit einer Kabinettsumbildung aus dem Umfragetief herauskommen. "Ich will die LDP-Führung und das Kabinett Anfang kommenden Monats umbauen, um die Stimmung in der Bevölkerung wieder zu verbessern", sagte Abe am Rande seiner Europa-Reise in Stockholm der Nachrichtenagentur Jiji. Bei den wichtigsten Posten werde es aber keine Änderung geben. Denn Stabilität sei sehr wichtig, die Kernstruktur des Kabinetts dürfe nicht oft gewechselt werden. In am Montag veröffentlichten Umfragen fiel Abes Beliebtheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...