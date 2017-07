Die FDP hat ihre Kampagne vorgestellt, mit der sie zurück in den Bundestag will. Mit Schwarz-Weiß-Optik und langen Texten will sie potenzielle Wähler überzeugen. Das einzige Motiv ist allerdings wenig überraschend.

Christian Lindner im weißen Hemd, ohne Krawatte und ohne Jackett. Christian Lindner, ernst in die Kamera schauend, an eine Wand gelehnt, fertig zum Absprung - das alles in schwarz-weiß fotografiert, von Fotograf Olaf Heine, der schon Popsänger Sting und die Rockband Rammstein abgelichtet hat. Dazu in große Lettern kurze Sätze wie "Ungeduld ist auch eine Tugend". Daneben, kleiner, viel, viel Text - das ist die Kampagne der FDP für die Bundestagswahl 2017, die die Partei am Montag in Berlin im Brandenburger Tor Museum vorgestellt hat.

"Die Kampagne soll eine Haltung ausdrücken", erklärt FDP-Chef Christian Linder. Die Liberalen wollen keine Status-Quo-Verliebtheit, sondern fragen, wo der Gestaltungsehrgeiz sei, wie das mit Funklöchern ...

