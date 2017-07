Jeder, der mich auch nur kurz kennengelernt hat, weiss, dass ich ein grosser Radsportfan bin. Von Fahrradtouren durch die Schweizer Alpen im Sommer bis zu einem Wintertrip durch Andalusien: Für mich gibt es keine grössere Freude, als die Welt auf dem Fahrrad zu erfahren.

Es ist kaum vorstellbar, dass mein täglicher Job als EMEA-General Manager bei CA Technologies meine Begeisterung für das Fahrradfahren noch hätte steigern können. Aber tatsächlich ist es so.

Denn CA ist soeben eine Partnerschaft mit Eurosport, der unangefochtenen Nummer Eins im Sportbereich und die ersten Adresse für alle Fans des Radsports. Ziel dieser Partnerschaft ist es, Eurosport bei der Nutzung der durch die digitale Transformation gebotenen Möglichkeiten zu unterstützen und damit den Radsportfans ein unvergessliches Erlebnis bei den diesjährigen grossen Radrennen zu bieten. Das Herzstück dieser Partnerschaft war die Herstellung einer völlig neuen Second-screen-App, welche im Rahmen der ersten der drei grossen Radsportveranstaltungen, dem Giro d'Italia, der vom 5. - 28. Mai stattfand, lanciert wurde.

Die Tools, die in die bestehenden Apps und Webprodukte von Eurosport eingebaut wurden, ermöglichen es Radsportfans wie mir, den Fahrweg der Radprofis in Echtzeit zu verfolgen. Einzelheiten wie Herzschlag, Kraftübersetzung, Trittfrequenz, Geschwindigkeit und Höhe der Radprofis können so einfach abgerufen werden.

Die App bietet ausserdem weitere digitale Inhalte zum Radsport in Kurzform, einschliesslich neuer Datenübertragungen wie die Vor- und Rückschau der Etappen und Analysen von Schlüsselmomenten mithilfe von Aufnahmen in Zeitlupe ...

