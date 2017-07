Seattle (ots) - Ab heute um 18:00 Uhr gibt es auf Amazon.de innerhalb der nächsten 30 Stunden tausende Angebote exklusiv für Prime-Mitglieder



- Amazon Echo für 99,99 Euro. Echo Dot, Kindle Paperwhite und weitere Amazon Devices ebenfalls stark reduziert - Weltweit feiern 13 Länder den Prime Day und profitieren von Amazons Logistiknetzwerk



Amazon startet seinen dritten, jährlich stattfindenden Prime Day bereits sechs Stunden früher und bietet Prime-Mitgliedern bereits ab heute, 18:00 Uhr, 30 Stunden lang tausende Angebote. Diese sind nach 15 besonders beliebten Interessengebieten kategorisiert, damit Kunden noch schneller finden, was sie mögen. Vom Hobbyfotografen bis zum Profisportler profitieren Prime-Mitglieder von Angeboten aus nahezu allen Kategorien. Damit Prime-Mitglieder den Prime Day bestmöglich nutzen können, erhalten sie auf http://amazon.de/primeday eine Übersicht der jeweiligen Angebote. Zudem gibt es jetzt bereits im Leitfaden zur Vorbereitung auf den Prime Day (http://amzn.to/2tyrH90) wertvolle Tipps rund ums Einkaufen am Prime Day. Mit der Amazon Shopping-App können Kunden Angebote bereits vorab entdecken (http://amzn.to/2sFFxns) - bis zu 24 Stunden vor Angebotsstart. Wer beim Prime Day dabei sein möchte, aber noch kein Prime-Mitglied ist, kann sich jederzeit auf http://amazon.de/primeday anmelden. Neumitglieder können Prime zunächst 30 Tage lang kostenlos testen.



"Unsere Teams arbeiten seit Monaten daran, tolle Angebote zu realisieren und unsere Logistikzentren mit Waren zu füllen", sagt Greg Greeley, Vice President Amazon Prime. "Wir machen es Prime-Mitgliedern in diesem Jahr leichter als jemals zuvor, noch schneller genau die Angebote zu finden, die sie mögen. Von Beauty-Fans, Elektronik-Liebhabern und Gamern bis hin zu Hobbygärtnern - es ist für jeden etwas dabei."



Das Amazon Logistiknetzwerk ist bereit für den Prime Day



Amazon investiert weiter in den weltweiten Ausbau des Logistiknetzwerks, um auch die neuen Prime-Mitglieder zuverlässig beliefern zu können. Das vielfältige Netzwerk zeigt Amazon in einem Video (http://bit.ly/2tyufUS).



Prime Day Angebotsvorschau



Am Prime Day wird es tausende Blitzangebote geben, während der gesamten 30 Stunden starten regelmäßig neue Angebote und Prime-Mitglieder können bereits heute ab 18:00 Uhr besondere Angebote entdecken. Hier eine Vorschau auf besonders attraktive Angebote:



- Der Amazon Echo ist am Prime Day für 99,99 Euro erhältlich und damit 80 Euro günstiger. Ebenfalls stark reduziert sind Echo Dot (44,99 Euro), Kindle Paperwhite (69,99 Euro) und viele weitere Amazon Devices. - Technikartikel wie Flatscreens, Ultra-HD-Fernseher und Curved-Fernseher z.B. von Samsung sowie Computer, Monitore und jede Menge andere Heimelektronik sowie Elektrogroßgeräte von Bosch, Siemens und Bauknecht sowie coole Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher von Sony - Kleidung, Schuhe, Uhren und Accessoires, z. B. Jeans von Levis, Dessous von Passionata, Schuhe von Bugatti, Camel und Timberland und vieles mehr - Kameras und Fotografie-Zubehör, z.B. von Sony oder Canon - Gaming-Zubehör von Logitech, Razer, ROCCAT, Corsair und mehr - die richtige Ausstattung für ambitionierte Gamer - Sportgeräte und Equipment für Workouts und Running sowie Ernährungsprodukte für Sportler - Make-up und Beautyprodukte von Maybelline, Laura Biagiotti, Davidoff, L'Oréal und Redken - Kochutensilien, Nahrungsmittel und Getränkespezialitäten, u.a. angesagte Blender und Smoothie-Maker von Philips, Küchenmaschinen von Bosch und Kaffeemaschinen von Krups, Senseo, De Longhi, Tchibo und Melitta sowie Messer-Sets von Zwilling - Deko-Artikel, Möbel und Beleuchtung - Heimwerkerbedarf wie Werkzeuge von Bosch, Makita, Black & Decker - Smart Home: Alles für ein intelligentes Zuhause, u.a. ein Einsteigerset für das Beleuchtungssystem Philips Hue - Spielzeug wie Trivial Pursuit, Das verrückte Labyrinth und andere Spielesammlungen von Hasbro und Ravensburger sowie Kinderbekleidung und Babyartikel - Zubehör, Schuhe, Kleidung und Rucksäcke für Outdoor-Abenteurer sowie Reisekoffer von Samsonite - Hydrokulturen, Rasenpflege und Gartenbau-Artikel für Hobbygärtner



Angebote von Händlern und Unternehmen



Tausende Händler und Unternehmen nehmen weltweit am Prime Day teil und bieten ihre Produkte zu besonders günstigen Preisen an. Mehr als 40 Prozent aller Blitzangebote kommen in diesem Jahr von Händlern und Unternehmen. Zu den Angeboten zählen unter anderem:



- Dreieckstuch für Damen mit Kaschmir (http://amzn.to/2t4sBGO) - Almbock Trachtenschuhe (http://amzn.to/2ty5fwM) - Rummy - Strategiespiel (http://amzn.to/2sG3yug) - Jaimie Jacobs Magic Wallet Flap Boy Slim (http://amzn.to/2tyfvW4)



Prime Day mit Prime Now



Prime-Mitglieder in Berlin und München profitieren am Prime Day von exklusiven Angeboten mit Prime Now und natürlich, wie jeden Tag, von der kostenlosen, ultraschnellen Lieferung innerhalb eines frei wählbaren 2-Stunden-Fensters. Zu den Angeboten zählen unter anderem:



- Ein Kasten Bier von Augustiner, Warsteiner oder König Ludwig für 10 Euro - 30% Rabatt auf Backwaren von Rischart (nur in München) - 30% Rabatt auf ausgewählte Drogerieprodukte - 30% Rabatt auf Obst und Gemüse - 30% Rabatt auf Produkte von Bahlsen, Leibniz und Brandt - 30% Rabatt auf Milchprodukte von Berchtesgadener, Müller und Weihenstephan - 30% Rabatt auf Coca-Cola - 30% Rabatt auf Starbucks-Kaffee - 30% Rabatt auf Old El Paso, Knack & Back, Nature Valley - 30% Rabatt auf Knorr Produkte - 30% Rabatt auf Dry Aged Rinderlenden, Entrecote und Rinderfilets von Vinzenzmurr - Zwei Eis kaufen und das günstigere kostenlos erhalten: Häagen-Dazs, Ben & Jerry's, Magnum und Langnese



Darüber hinaus sind auch ausgewählte Angebote von Amazon.de mit Prime Now verfügbar. Neukunden in Berlin und München erhalten mit dem Code "10PRIMENOW" 10 Euro Rabatt auf ihre erste Prime Now-Bestellung sowie einen zusätzlichen Rabatt von 10 Euro auf eine weitere Bestellung.



Mehr über Prime



Weltweit genießen Millionen Prime-Mitglieder zahlreiche Vorteile. Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming von mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Prime Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zu Blitzangeboten sowie Zugang zu Amazon Pantry. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in 20 deutschen Metropolregionen. Prime-Mitglieder in Berlin und München können sich ihre Bestellungen mit Prime Now innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters liefern lassen. In Berlin und Potsdam können Prime-Mitglieder ihre Mitgliedschaft für 9,99 Euro im Monat um AmazonFresh erweitern und ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen. Prime-Mitglieder können außerdem exklusive Deals am Prime Day genießen, dem jährlichen Shopping-Feiertag von Amazon. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 8,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.



