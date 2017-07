Die E.ON-Aktie zeigte sich nach dem 6-Monats-Hoch am 20. Juni schwächer und verlor in den vergangenen zwei Wochen rund 7% an Wert. Diese Schwäche der E.ON-Aktie sieht HSBC-Analyst Adam Dickens laut einer Studie am Montag als gute Einstiegschance und hob seine Einschätzung um gleich zwei Stufen von "Reduce" auf "Buy". Das Kursziel nahm er von 7,90 auf 9,60 Euro herauf, womit...

