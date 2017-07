LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Metro-Aktie nach überraschend starken Quartalszahlen von AB Foods auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Vor allem das Wachstum der Billigkleidungs-Marke Primark sei der Grund für die positiven Zahlen von AB Foods, schrieb Analyst Paul Rossington in einer am Montag vorgelegten Branchenstudie zu europäischen Einzelhändlern ohne Berücksichtigung des Nahrungsmittelbereichs. In der neuen Woche stünden weitere Berichte an, etwa von Marks & Spencer./ck/gl

