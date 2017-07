Der Stellenabbau bei der Allianz geht weiter. In der IT-Sparte Allianz Technology sollen 300 der rund 2000 Mitarbeiter in Deutschland gehen, wie ein Sprecher am Montag bestätigte. Der Münchener Versicherer bietet ihnen laut einem Reuters vorliegenden Aufruf im Intranet ein Abfindungsprogramm an.

