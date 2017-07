Dortmund (ots) -



Ladesäulen von innogy erhalten UL-Prüfsiegel - Großes Potenzial für intelligentes Lastmanagement in den USA



Aufbruch in die USA: Mit der UL Zertifizierung hat die innogy Ladetechnologie eine wichtige Hürde genommen, um den amerikanischen Markt zu erobern. Die Auszeichnung ist eine wesentliche Voraussetzung für innogy, um Produkte in den USA anzubieten. Elektromobilität erlebt in den Vereinigten Staaten aktuell einen Boom. Insbesondere netzverträgliche Smart Charging-Lösungen sind gefragt - eine Stärke, die die Ladesäulen von innogy dank intelligenter Vernetzung und innovativem IT-Backend bieten.



Die Abkürzung UL steht für "Underwriters Laboratories". Das weltweit agierende Unternehmen der Sicherheitswissenschaften hat die für die USA modifizierten innogy Ladesäulen unabhängig und umfassend geprüft. Im Fokus standen dabei vor allem die Aspekte elektrische Sicherheit, Brandschutz, Bedienung und Kundenfreundlichkeit. Das eindeutige Urteil: Die Ladesäulen von innogy halten die in den USA geltenden Sicherheitsanforderungen ein.



"Die Zulassung durch UL ist ein bedeutender Schritt und öffnet die Tür zu einem der attraktivsten Märkte für Elektromobilität weltweit", sagt Elke Temme, Leiterin Elektromobilität bei innogy. "Bundesstaaten wie Kalifornien sind Vorreiter einer strengen Klimapolitik. Das Interesse an emissionsfreier Antriebsart ist daher groß." Für den amerikanischen Elektromobilitätsmarkt hat innogy eine eigene Tochtergesellschaft gegründet. innogy e-mobility US tritt als Technologie- und Serviceanbieter auf. Fokus sind Kalifornien und weitere US-amerikanische Staaten. Das Portfolio ist breit gefächert: Produktion, Vermarktung, Lieferung und Errichtung von Ladelösungen sowie deren Betrieb auf der eigenen Software-Plattform.



In Kalifornien ist innogy keine unbekannte Größe: Seit 2015 kooperiert das Unternehmen in einem Forschungsprojekt mit der University of California in San Diego und dem deutschen Autobauer Daimler. An 26 Ladepunkten wird auf dem Campus selbst erzeugter Ökostrom angeboten, der die Akkus von mehreren smart fortwo electric Drive auflädt. Das Ziel des Projekts: Durch innovatives Lademanagement den Stromverbrauch mit der Erzeugung aus erneuerbaren Energien harmonisieren - genau das ist auf dem US-Markt in besonderer Weise gefragt.



Mit über 5.800 Ladepunkten ist innogy einer der führenden Betreiber von Ladeinfrastruktur in Europa. In Deutschland hat das Unternehmen mit mehr als 150 Stadtwerke-Partnern ein großes zusammenhängendes Ladenetzwerk aufgebaut. Mit dem Ziel: Elektroautos sollten immer dann laden können, wenn sie ohnehin parken - und das am besten im harmonischen Zusammenspiel mit regenerativer Energieerzeugung.



Über die innogy SE



Die innogy SE ist das führende deutsche Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 44 Milliarden Euro (2016), mehr als 40.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihren drei Geschäftsfeldern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und Erneuerbare Energien adressiert die innogy SE die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen unsere 23 Millionen Kunden. Diesen wollen wir innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können. Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,7 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z. B. in Spanien, Italien und der MENA-Region (Middle East, North Africa). Als Innovationsführer bei Zukunftsthemen wie eMobility sind wir an den internationalen Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv, London oder Berlin vertreten. Wir verbinden das breite Know-how unserer Energietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern - vom Start-up bis zum Großkonzern. Mit geplanten Investitionen von 6,5 bis 7,0 Milliarden Euro im Zeitraum von 2017 bis 2019 bauen wir den Energiemarkt der Zukunft und treiben die Energiewende voran.



innogy ist bunt, flexibel, voller Energie - let's innogize!



