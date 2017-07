Köln (ots) - Der Kölner Sommer Treff öffnet am 14. Juli zum ersten Mal die Türen. Zum Auftakt der vierteiligen Reihe (freitags, 22.00 - 23.30 Uhr im WDR Fernsehen) begrüßen die Gastgeber Susan Link und Micky Beisenherz unter anderem den Weltstar Hardy Krüger. In seiner Schauspielzeit spielte Krüger neben Filmlegenden wie John Wayne, Richard Burton oder Sean Connery. Im Kölner Sommer Treff wird der Kosmopolit, der hauptsächlich auf einer Farm in Kalifornien lebt, auch aus seiner Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus erzählen. Der 89-Jährige kann es nicht schweigend ertragen, wenn heute Flüchtlingsheime brennen und Nazi-Parolen gerufen werden.



Persönliche Einblicke in ihr Leben gibt in der ersten Folge des Kölner Sommer Treffs auch die Sängerin Maite Kelly, die aktuell als Schlagersängerin durchstartet. Moderator Max Moor berichtet von seinem Leben zwischen Fernsehwelt und Biobauernhof, auf dem er sogar Wasserbüffel hält. Ebenfalls zu Gast ist Schauspieler Tom Wlaschiha, der als einziger Deutscher in der Welterfolgsserie "Game of Thrones" mitspielt. Kirsten Bruhn ist nach einem Verkehrsunfall querschnittsgelähmt, wurde Leistungsschwimmerin und zur Ikone im Behindertensport. Darüber hinaus begrüßen Susan Link und Micky Beisenherz Erfolgsreporter und Autor Lucas Vogelsang.



