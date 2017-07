Petach Tikwa, Israel (ots/PRNewswire) -



Alpha-Bio Tec (http://alpha-bio.net), ein führender Entwickler und Hersteller innovativer Implantate, Prothesen und ähnlicher Produkte, wird für seine europäischen und lateinamerikanischen Kunden einen Internationalen Kongress 2017 (http://alpha-bio.net/global/news-event s/events/managing-aesthetic-challenges/) veranstalten. Die zweitägige Intensivveranstaltung richtet sich an internationale Dentalfachkräfte und wird am 10. und 11. November 2017 im spanischen Madrid stattfinden.



- Klicken Sie bitte hier (http://alpha-bio.net/global/news-events/eve nts/managing-aesthetic-challenges/), um sich für den Kongress anzumelden.



Mit 14 international renommierten Hauptrednern aus zwölf Ländern werden die Tagungsteilnehmer die Gelegenheit haben, Experten auf Gebieten wie Zahnmedizin und Implantologie zu hören. Und mit Teilnehmern aus über 30 Ländern bietet der Kongress den zahnmedizinischen Fachkräften eine Umgebung, in der sie ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen austauschen, Einblicke erhalten und sich persönlich mit Kollegen über die wichtigen Herausforderungen der heutigen Zahnmedizin und Implantologie unterhalten können.



Der Kongress wird sich auf eines der wichtigsten Themen der heutigen Zahnimplantologie konzentrieren: den Umgang mit ästhetischen Herausforderungen auf dem Gebiet der Strategien für Implantatbehandlungen. Alpha-Bio Tec ist sich bewusst, welchen Stellenwert die Ästhetik neben Produktqualität und Kompatibilität einnimmt, und wird das neue, innovative NeO-Implantatsystem vorstellen, das sanft zum Knochen ist und dabei herausragende ästhetische Ergebnisse liefert. Das Unternehmen wird außerdem seine Produkte zur Unterstützung digitaler Lösungen vorstellen, darunter das erfolgreiche Toolkit für CAD/CAM und geführte Chirurgie.



"Das wird eine wichtige akademische Veranstaltung", so Boaz Maayan, VP Global Sales bei Alpha-Bio Tec. "Indem wir die weltweit führenden Akteure der Zahnimplantologie mit unseren internationalen Kunden und Partnern zusammenbringen und ihnen vor Ort unsere Produkte und Lösungen vorführen, bieten wir ihnen eine auszeichnete Gelegenheit, um sich über die Best Practices der Branche zu informieren und sie sich anzueignen. Die Teilnehmer werden sich der Vorteile des Produktangebots von Alpha-Bio Tec besser bewusst sein und Erfahrungen in Bereichen austauschen, die für Implantologen überall auf der Welt eine Herausforderung darstellen."



Zu den international renommierten Experten, Autoren und Hauptrednern, die bereits zugesagt haben, gehören:



- Dr. Devorah Schwartz-Arad (DMD, PhD) - Dr. Henriette Lerner (DMD) - Dr. Beatriz Vilaboa (DDS, MD) - Dr. Débora Vilaboa (DDS, MD) - Dr. Paulo Kano - Dr. Andrea Agnini (DDS) - Dr. Alessandro Agnini (DMD) - Prof. Dr. Gustavo Reales - Prof. Dr. Oscar De León - Dr. Gustavo Mazzey - Dr. Carlos A. Ayala Paz - Dr. Antonio Murillo Rodríguez - Dr. Georges Khoury (DDS) - Dr. Miguel Stanley



