Paris - Die Anleger an den europäischen Börsen haben zu Wochenbeginn wieder etwas mehr Mut geschöpft. Wenn auch zögerlich, legen Anleger und Experten nun wieder etwas Hoffnung in die bald beginnende Berichtssaison, nachdem zuletzt noch geo- und geldpolitische Sorgen die Risikobereitschaft der Anleger bremsten. Stützend wirkte sich auch der am Freitagabend freundliche Handelsschluss in New York aus, wo solide Daten vom US-Arbeitsmarkt letztlich die Kurse stützten.

Nach seiner eher wechselhaften Vorwoche legte der EuroStoxx 50 am Montag zur Mittagszeit um 0,25 Prozent auf 3472,35 Punkte zu. Der Pariser CAC-40-Index lag ausserdem moderat mit 0,13 Prozent im Plus bei 5151,69 Zählern. Der Londoner FTSE 100 zeigte sich ebenfalls freundlich. Er stieg zuletzt um 0,20 Prozent auf 7365,92 ...

