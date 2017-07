Bonn - Nach den teils deutlichen Renditeveränderungen bei Bundesanleihen in der jüngeren Vergangenheit waren die Bewegungen letzten Freitag eher moderat, so die Analysten von Postbank Research.Während am kurzen Ende die Renditen nachgegeben hätten, hätten sie am langen Ende moderat angezogen. Die Rendite 10-jähriger Papiere sei um 1 Basispunkt auf 0,57% gestiegen, während die Rendite 5- und 2-jähriger Papiere 3 bzw. 2 Basispunkte auf -0,09% bzw. -0,60% nachgegeben hätten. Die FED werde offenbar an ihrem Zinserhöhungskurs festhalten. Die Rendite 10-jähriger Treasuries habe daraufhin um 2 Basispunkte auf 2,39% zugelegt. (10.07.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...