Frankfurt - Die Kurse europäischer Staatsanleihen außerhalb des gemeinsamen Währungsraumes tendierten im Juni in Summe letztlich leicht schwächer, so die Experten von Union Investment.Damit hätten sie größtenteils einen ähnlichen Verlauf wie Bundesanleihen aus dem Euroraum vollzogen. Von der freundlichen Seite hätten sich Papiere aus der Türkei gezeigt. Schlusslicht seien hingegen Staatsanleihen aus Tschechien gewesen. Trotz hoher Wachstumsraten und einer geringen Arbeitslosigkeit drohe politisches Ungemach. Bei den Parlamentswahlen im Herbst dürfe sich Andrej Babis, der schon als tschechischer Berlusconi bezeichnet werde, Hoffnungen auf einen Wahlsieg machen. Der milliardenschwere Medienunternehmer habe vor vier Jahren eine populistische Partei gegründet und besitze zudem zwei der auflagenstärksten Tageszeitungen. Sein Programm sei als anti-europäisch einzustufen, in einem Land, das als direkter Nachbar jedoch stark vom Euroraum profitiere.

Den vollständigen Artikel lesen ...