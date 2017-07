München (ots) - Haltung für Europa zeigen: Sowohl TELE 5 als auch die Reisesuchmaschine KAYAK widmen dem Sommer proeuropäischen Kampagnen und zeigen Kante gegen ein vermeintlich europafeindliches Klima.



Während KAYAK aktuell mit der Kampagne "Love Letters" das gemeinschaftliche Lebensgefühl der Menschen in Europa unter dem Hashtag loveurope in Videobotschaften seiner Community protokolliert, bringt TELE 5 ab dem 25. Juli unter dem Motto "Europa ist geil" eine Reihe mit Filmen aus europäischen Ländern an den Start, begleitet von einer Testimonial-Kampagne mit Bekenntnissen europäischer Bürger.



Die gemeinsame Haltung führt TELE 5 und KAYAK nun konsequent auch in einer On-Air-Kooperation zusammen, bei der KAYAK das exklusive Sponsoring der "Europa ist geil"-Sommer-Programmierung übernimmt, beginnend mit einem Trailer-Sponsoring ab dem 11. Juli und ergänzt um klassische Spots in den Werbeunterbrechern der Europa-Filme ab dem 25. Juli.



Stefan Petzinger, Vice President Brand Marketing Europa bei KAYAK: "90 Prozent der Menschen, die wir in einer Studie zu Europa befragt haben, sagen, dass Reisen toleranter mache und dabei helfe, andere europäische Länder besser zu verstehen. Dass sich auch TELE 5 dem europäischen Gedanken verpflichtet fühlt und mit einer Sonderprogrammierung den bereichernden Austausch über die europäischen Ländergrenzen hinweg heraushebt, hat uns einmal mehr bestätigt. Das Sponsoring der "Europa ist geil"-Sonderprogrammierung transportiert unsere europäische Kampagne "Love Letters" in das Herz einer Community, die den positiven Europa-Gedanken teilt und weiterträgt. Das sind 100 Prozent geteilte Zielgruppen."



Stefan Graf, Leiter Sales & Services TELE 5: "Als Sender mit dem größten Spielfilmangebot im deutschen Free-TV schöpfen wir jeden Abend aufs Neue aus der kreativen Vielfalt der Filmemacher. Die europäischen Länder bereichern unser Programm mit Inhalten und Genres jenseits des Mainstreams, weil sie immer wieder anders sind und überraschen. Höchste Zeit, dies in Zeiten kriselnder Europa-Politik einmal klar herauszustellen. Dass wir in der "Love-Letters"-Kampagne von KAYAK so unerwartet Unterstützung in unserer Haltung finden, erscheint uns da schon beinahe als Bestimmung. Das Sponsoring unserer Europa-Programmierung unterstreicht, dass wir in die gleiche tolerante Gemeinschaft kommunizieren, für die "anders immer besser ist"."



Start der "Europa ist geil"-Filmreihe ist Dienstag, 25.07.2017. Den Auftakt macht der französischer Thriller "Saat des Todes". Hier alle Filme und Sendezeiten im Überblick:



Dienstag, 25.07.2017



- 20:15 Uhr "Saat des Todes" (Frankreich) - 22:35 Uhr "Mörderland" (Spanien) - 00:56 Uhr "Dancer in the Dark" (Dänemark)



Mittwoch, 26.07.2017



- 20:15 Uhr "11.6 - The French Job" (Frankreich) - 22:20 Uhr "Detour" (Norwegen)



Dienstag, 01.08.2017



- 22:55 Uhr "Torrente - Der dumme Arm des Gesetzes" (Spanien) - 00:58 Uhr "Torrente 2 - Mission Marbella" (Spanien)



Mittwoch, 02.08.2017



- 20:15 Uhr "Hideaways - Die Macht der Liebe" (Irland)



Dienstag, 08.08.2017



- 20:15 Uhr "Trapped - In der Falle" (Frankreich) - 22:03 Uhr "In China essen sie Hunde" (Dänemark) - 00:00 Uhr "In China essen sie Hunde 2" (Dänemark)



Mittwoch, 09.08.2017



- 20:15 Uhr "Ondine - Das Mädchen aus dem Meer" (Irland) - 22:25 Uhr "Die Leiche der Anna Fritz" (Spanien) - 00:08 Uhr "Sweet Home" (Spanien)



Hier geht es zur Kampagne:



- https://love-letters.kayak.eu/de



