Nach den Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels deuten sich erste Konsequenzen an. Justizminister Maas will beim Linksextremismus künftig "sehr genau hinsehen" - und dabei auf europäische Unterstützung zurückgreifen.

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) strebt nach den gewalttätigen Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg ein grenzüberschreitendes Vorgehen gegen Linksextremisten an. "Die brutalen Krawalltouristen machen an keiner Grenze halt", sagte Maas am Montag in Berlin. Ein "hoher Anteil" der gewaltbereiten Extremisten sei aus dem europäischen Ausland zu G20 angereist. Deshalb sei in der EU ein "besserer Austausch über extremistische Gewalttäter" notwendig. "Wir haben eine neue Qualität der Gewalt erlebt, auf die wir auch mit mehr Kooperation bei der Bekämpfung von Extremisten reagieren sollten", betonte der Minister.

Damit macht sich erstmals ein Mitglied der Bundesregierung für einen europäischen Schulterschluss im Kampf gegen linke Gewalttäter stark. Gleichwohl ist die Stoßrichtung nicht neu. Schon 2007 war eine europaweite Datei für gewaltbereite Autonome gefordert worden. Seinerzeit vom damaligen niedersächsischen Innenminister Uwe Schünemann (CDU). Auslöser waren Krawallen mit fast 1000 Verletzten bei der Anti-G8-Demonstration in Rostock. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU), der damals Kanzleramtsminister war, wies den Vorstoß seinerzeit mit der Begründung zurück, dass die Rechtslage ausreichend sei.

Nun scheint der politische Wille jedoch deutlich größer zu sein, mit der Einführung einer europäischen Extremistendatei auf die G20-Ausschgreitungen zu reagieren. Innenpolitiker von Union und SPD ziehen hier jedenfalls an einem Strang. Mit einer solchen Datei hätten die Behörden einen besseren Überblick über Gewalttäter, sagte die Vize-Chefin der SPD-Bundestagsfraktion, Eva Högl, der "Rheinische Post".

Auch der Unions-Innenexperte Stephan Mayer (CSU) hält eine europäische Extremistendatei für Linksradikale "für sehr sinnvoll und unterstützenswert". Der für Inneres und Recht zuständige Vizevorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Harbarth (CDU), verlangte, die Grenzkontrollen fortzuführen, um mögliche Gewalttäter an der Ein- oder Ausreise zu hindern. Bei den Kontrollen der vergangenen Wochen seien der Polizei mehrere Hundert Straftäter ins Netz gegangen, sagte Harbarth dem Handelsblatt.

Der CDU-Politiker äußerte zugleich sein Unverständnis über die geringe Zahl von Festnahmen nach den Hamburger Krawallnächten. "Es ist nicht hinnehmbar, dass ein Mob von 1.000 Leuten Hamburg in ein Bürgerkriegsgebiet verwandelt und wir nachher nur ein paar Dutzend Haftbefehle haben", sagte Harbarth. Hier erwarte er eine Antwort des Bundesjustizministers, wie sich das künftig ändern lasse. Die Ereignisse von Hamburg zeigten, dass Linksextremismus nicht entschieden ...

