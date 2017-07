10.07.2017 Mit dem heutigen Tag hat die Börse Zagreb den technischen Betrieb des Börsesystems in Zagreb an die Wiener Börseübertragen. Die Wiener Börse stellt der Zagreber Börse darüber hinausein breites Service- und Systempaket zur Abdeckung derMarktfolgeaufgaben zur Verfügung. Dazu zählen dieRealtime-Handelsüberwachung und -Datenverteilung für den kroatischenMarkt, die Indexberechnung, Downstream-Systeme sowie fachspezifischeDatenbanklösungen und Schnittstellen. Von diesen Leistungen und demHandelssystem Xetra® profitieren Handelsmitglieder und Anleger ebensowie die Emittenten der Zagreber Börse. Die Wiener Börse ist damit der zentrale IT-Systemprovider für einweiteres aufstrebendes Land in...

