Hamburg (ots) - Fast alle Teams der ersten Fußball-Bundesliga haben ihre neuen Trikots vorgestellt, der Trainingsbetrieb für die kommende Saison läuft wieder an - doch wer Meister wird, das scheint schon jetzt ziemlich klar. Zumindest für die Buchmacher.



Wettanbieter mybet hat unter www.mybet.com die Meisterquoten für die Saison 2017/2018 im Programm. Und wenig überraschend: Der FC Bayern ist wieder haushoher Favorit. Die Quoten im Einzelnen:



FC Bayern München: 1.14 Borussia Dortmund: 6.25 RB Leipzig: 18.00 Schalke 04: 50.00 Bayer 04 Leverkusen: 50.00 Borussia Mönchengladbach: 70.00 TSG 1899 Hoffenheim: 70.00 SV Werder Bremen: 125.00 Hertha BSC Berlin: 200.00 1. FC Köln: 200.00 VfL Wolfsburg: 250.00 VfB Stuttgart: 250.00 Eintracht Frankfurt: 300.00 FC Augsburg: 500.00 Hamburger SV: 500.00 SC Freiburg: 500.00 Hannover 96: 750.00 FSV Mainz 05: 750.00



