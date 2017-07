Aus Sicht der Wirtschaft sollte die SPD noch mehr Mut und Zukunft wagen. Denn nur dann kann Deutschland in einer digitalen, automatisierten und globalen Welt mithalten.

Die Karten liegen auf dem Tisch. Die SPD hat ihre Leitlinien für ein sozialdemokratisches Programm festgelegt. Auch das Gegenangebot der Union liegt endlich vor. Das, was CDU und CSU vorgelegt haben, überzeugt nicht. Zu viel Lyrik, zu wenig Substanz - die traditionell angekündigten und nie umgesetzten Steuersenkungen, Vollbeschäftigung ja doch der Weg dahin unklar, das kommt einem alles schon sehr bekannt vor. Doch das heißt nicht, dass das SPD-Programm mit seinem Fokus auf Gerechtigkeit schon der Weisheit letzter Schluss wäre.

Aus Sicht der Wirtschaft ist ganz klar: Gerade die SPD muss noch mehr Mut und Zukunft wagen!

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob die Bürger der Meinung sind, dass die Bundesrepublik einen Gerechtigkeitsschub nötig hat. Fakt ist, dass die Löhne und Gehälter in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen sind. Fakt ist auch, dass wir Rekordbeschäftigung haben, die in vielen Industriezweigen mittlerweile zu nicht besetzbaren offenen Stellen führt. Und auch nicht weg zu diskutieren ist, dass sich das Label "Made in Germany" zu einem Bestseller entwickelt hat, der die deutsche Exportwirtschaft boomen lässt. Laut ifo-Institut sind Deutschlands Manager so euphorisch wie lange nicht. Zu Recht!

Das Programm der SPD ist ein Reparaturauftrag für den Standort D - wo lange etwas gefehlt hat, muss endlich etwas passieren. Die Agenda der Sozialdemokraten ...

