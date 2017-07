Eine Sanierung der angeschlagenen Drogeriekette Schlecker wäre laut Anton Schlecker möglich gewesen, wie dieser vor dem Stuttgarter Landgericht bekräftigte.

Der frühere Unternehmer Anton Schlecker hat bekräftigt, dass aus seiner Sicht eine Sanierung der angeschlagenen Drogeriemarktkette möglich gewesen wäre. Am Erfolg eines entsprechenden Programms habe niemand Zweifel geäußert, sagte der 72-Jährige am Montag vor dem Stuttgart Landgericht. Eine Unternehmensberatung habe vollen Einblick in alle Unterlagen gehabt. ...

