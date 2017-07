Die deutschen Exporte sind im Mai wegen der kräftigen Nachfrage aus Übersee und der Euro-Zone den fünften Monat in Folge gestiegen. Einen so langen Aufwärtstrend gab es zuletzt vor mehr als elf Jahren, wie das Statistische Bundesamt am Montag bekanntgab. Die Ausfuhren nahmen um 1,4 Prozent zum Vormonat zu - fast fünfmal so stark wie von Ökonomen...

