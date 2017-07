Leichte Gewinne erwarten Teilnehmer zum Handelsbeginn an der Wall Street am Montag. Die Futures auf die Leitindizes liegen 0,2 Prozent im Plus. Am Freitag hatte ein gut ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht die Stimmung am Aktienmarkt verbessert. Dabei hatten sich die zuletzt gebeutelten Technologiewerte erholt gezeigt. Nun wird mit Spannung verfolgt, ob dies eine Eintagsfliege war oder ein länger andauernder Trend. Ebenfalls im Blick stehen die Ölwerte, nachdem der Preis am Montag erneut nach unten läuft.

Daneben steht die Geldpolitik der Notenbanken im Blick. In der vergangenen Woche hat die Erwartung höherer Zinsen die Renditen der Anleihen auch in den USA nach oben getrieben. Mit Spannung warten Anleger daher auf die Anmerkungen der Fed-Präsidentin Janet Yellen am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress. Zudem läuft allmählich die Berichtssaison zum zweiten Quartal an. Am Freitag legen mehrere große Bankhäuser ihre Quartalszahlen vor.

Am Aktienmarkt stehen erneut Tesla im Fokus. Die Aktie war in er Vorwoche um 13 Prozent abgesackt. Nun könnte sie sich erholt zeigen, nachdem das erste Auto des neuen Typs Model 3 am Wochenende vom Band gerollt ist. Im vorbörslichen Handel gewinnt das Papier 1,9 Prozent.

Nach enttäuschenden Studienergebnissen hat Inotek Pharmaceuticals die Reißleine gezogen und will nun alle strategischen Optionen prüfen. Die Aktie saust vorbörslich um 45 Prozent nach unten.

