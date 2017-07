Frankfurt - In einem von vielen (geld-)politischen Ereignissen geprägten Monat konnten sich die Rentenmärkte der Emerging Markets (EM) weiter behaupten, so die Experten von Union Investment.Der sich zuspitzende Konflikt zwischen Katar und seinen Nachbarstaaten, die Anklageerhebung gegen Brasiliens Präsident Temer, der Zinsschritt der US-Notenbank FED und der weiter rückläufige Ölpreis hätten für deutliche Kursbewegungen gesorgt. Am Ende seien Schwellenländer-Rentenanlagen aber auf Indexebene (JP Morgan EMBI Global Div. Index) nahezu unverändert (-0,1 Prozent) aus dem Markt gegangen. Nach einer zwischenzeitlichen Ausweitung rund um die Nachrichten aus Katar seien die Risikoaufschläge (Spreads) auf Monatssicht nur moderat um zwei auf 308 Basispunkte gestiegen.

