Bonn - Am US-Arbeitsmarkt wurden im Juni 222 Tsd. neue Stellen geschaffen, so die Analysten von Postbank Research.Zudem seien die Zuwächse in den beiden Vormonaten um kumuliert 47 Tsd. neue Jobs nach oben revidiert worden. Der überraschend kräftige Stellenaufbau im Juni habe dabei auf einer breiten Basis gestanden. So seien nicht nur im Dienstleistungssektor, sondern auch im Bausektor, im Verarbeitenden Gewerbe und im öffentlichen Sektor mehr Jobs geschaffen worden als noch im Vormonat.

Den vollständigen Artikel lesen ...